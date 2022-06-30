На Украине начали формирование реестра олигархов

Президент Украины Зеленский ввел в действие положение о формировании реестра олигархов

На Украине стало действовать решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о процедуре формирования реестра олигархов. Соответствующий указ опубликован на сайте президента страны Владимира Зеленского.

Решение «Об утверждении Положения о реестре лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов), порядке его формирования и ведения» ввел в действие лидер страны.

В реестр включат информацию на украинском языке о перечне лиц и сведений о них, а также сведения из деклараций о контактах. Данные об олигархах будут содержать их ФИО, дату и место рождения, реквизиты паспортов и прочее. Также в документе приведут обоснование признания их личностей олигархами.