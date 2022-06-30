Защита обжалует решение суда о домашнем аресте ректора РАНХиГС Владимира Мау

Защита обжалует решение суда о домашнем аресте ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимира Мау, обвиняемого в хищении 21 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Юристы просили назначить Мау в качестве меры пресечения залог в размере 21 миллиона рублей и отказать в удовлетворении ходатайства следствия. «Мы будем обращаться с апелляционной жалобой», — заявил защитник.

Ранее суд отправил Мау под домашний арест до 7 августа. Следствие попросило избрать эту меру пресечения в отношении Мау, так как он может скрыться от правосудия. Следователь заявил, что ректор собирался улететь в Турцию и взял билеты на 2 июля.

Следствие считает, что Мау причастен к хищению 21 миллиона рублей, выделенных из бюджета на федеральный проект «Учитель года» национального проекта «Образование».