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Порошенко заметили в ресторане Лондона

Бывшего президента Украины Порошенко заметили с семьей в ресторане в Лондоне

Кадр: 1+1

Бывшего президента Украины Петра Порошенко заметили с семьей во время отдыха в одном из дорогих ресторанов Лондона. Об этом сообщается в сюжете украинского канала ТСН.

Журналистка телеканала начала снимать детей и супругу экс-президента, когда они сидели за столом. По словам Порошенко, они приехали в Лондон, чтобы забрать машины, и собираются покинуть британскую столицу в тот же день. Куда именно поедет семья бывшего украинского лидера, он не уточнил.

Нарушение личных границ со стороны репортера не понравилось жене Порошенко Марине. Она скрывала лицо и была явно недовольна тем, что ее снимают. По словам журналистки ТСН, Марина Порошенко подошла к ней и попыталась отобрать телефон, с помощью которого происходила съемка. Репортер утверждает, что из-за действий бывшей первой леди у нее сломался ноготь. Петр Порошенко попросил прощения у журналистки за инцидент.

Судя по постам Порошенко в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), экс-президент проводил последние дни на деловых встречах в Берлине. Накануне, 29 июня, он опубликовал пост, в котором отчитывается об отправке Украине из Великобритании первого лота из 12 грузовиков Leyland DAF 45.150. Порошенко в начале июня уже посещал Лондон.

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Варвара Кошечкина
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