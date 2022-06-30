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Спорт

Российский бобслеист-чемпион умер в 46 лет

Двукратный обладатель Кубка мира по бобслею Дмитрий Степушкин умер в 46 лет

Фото: Alexander Chernykh / Russian Look / Globallookpress.com

Российский бобслеист-чемпион Дмитрий Степушкин умер в 46 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации бобслея России (ФБР).

В организации не озвучили причин смерти спортсмена. Федерация выразила соболезнования супруге Степушкина и его родным. Также ФБР заявила о готовности взять на себя организацию похорон.

Степушкин — двукратный обладатель Кубка мира и дважды чемпион Европы в зачете четверок. На его счету три серебряные медали чемпионата мира и одна бронза. Кроме того, Степушкин шесть раз выигрывал национальное первенство.

9 июня стало известно о смерти олимпийского чемпиона Игр-1980 по волейболу Олега Молибога. Бывшему спортсмену было 69 лет. Он скончался после тяжелой и продолжительной болезни.

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