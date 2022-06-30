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Российские ПВО сбили украинский Су-27 в ДНР

МО РФ сообщило, что российские ПВО сбили украинский самолет Су-27 в ДНР

Фото: РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили самолет Су-27 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Софиевка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, также были сбиты девять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах населенных пунктов Берестовое, Петровеньки ДНР и Жовтнево, Байрак, Гетмановка, Иванчуковка, Перемога Харьковской области.

Помимо этого, перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) в районе Стаханова Луганской народной республики (ЛНР) и в районе острова Змеиный, добавили в Минобороны.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки Воздушно-космические силы (ВКС) России высокоточным ударом поразили два взвода украинских РСЗО «Ураган» и «Град» в районах Светлодарское и Авдеевка Донецкой народной республики (ДНР).

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Сергей Истомин
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