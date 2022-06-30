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Мужчина нашел у себя во дворе двухголового ромбического пожирателя яиц

IOL: житель ЮАР обнаружил возле своего дома двухголовую змею

Фото: Nick Evans / iol.co.za

Житель города Ндведве, ЮАР, обнаружил во дворе своего дома двухголовую змею, относящуюся к виду ромбический пожиратель яиц . Об этом сообщает IOL.

Эта змея часто встречается в регионе и абсолютно безвредна, но именно эту особь отличало наличие двух голов. Мужчина, нашедший редкое пресмыкающееся, поместил его в бутылку и вызвал змеелова Ника Эванса.

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«Уверен, он был так же поражен, как и я. Он не хотел, чтобы кто-то причинил вред змее, и попросил меня забрать ее. Это было очень мило с его стороны», — сказал Эванс.

Змеелов никогда не видел двухголовых рептилий, поэтому обрадовался такой возможности. Змея оказалась молодой особью, около 30 сантиметров в длину. «Было интересно наблюдать, как она движется. Иногда головы пытались двигаться в противоположных направлениях друг от друга. Иногда змея клала одну голову на другую, и такой способ передвижения был более эффективным», — сказал он.

В настоящее время рептилия находится в безопасности и получает профессиональный уход. «Выпускать ее в дикую природу нет смысла. Такие особи, как правило, долго не живут. Эта бы точно не выжила в дикой природе: она с трудом может передвигаться, а даже когда ей это удается, делает это невероятно медленно. Она может стать легкой добычей для хищника», — пояснил Эванс.

Змеелов отметил, что ему интересно узнать, способна ли змея самостоятельно питаться. «Они питаются только птичьими яйцами, поэтому это должны быть крошечные яйца», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что редчайшая двухголовая змея в США поразила владельцев тем, что вопреки всем прогнозам ветеринаров дожила до 17 лет. За эти годы особь серого лазающего полоза достигла полутораметровой длины.

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Алиса Дмитриева
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