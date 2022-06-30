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Суд отклонил иск к Собчак от последователей религиозного культа

Суд отклонил иск к Ксении Собчак от последователей религиозного культа Григория Грабового

Фото: Осторожно: Собчак / YouTube

Кунцевский суд Москвы отклонил коллективный иск последователей религиозного движения «Учения о всеобщем спасении и гармоничном развитии» Григория Грабового к журналистке и блогерше Ксении Собчак. Об этом сообщил «РЕН ТВ».

Истцы требовали взыскать с Собчак девять миллионов рублей в качестве моральной компенсации. Они также утверждали, что заявления Собчак о Грабовом, прозвучавшие в интервью с блогершей Еленой Блиновской, в которых телеведущая назвала лидера культа мошенником, причинили им серьезные моральные страдания. Кроме того, истцы требовали признать сведения о Грабовом, прозвучавшие в интервью, недействительными.

Представители Собчак отсутствовали в суде. Истцы отказали от комментариев СМИ. О том, планируют ли они обжаловать решение суда, не сообщается.

Интервью Блиновской вышло на YouTube-канале Собчак в начале января. Во время беседы телеведущая довела блогершу до истерики неудобными вопросами. Блиновская пригрозила «плюнуть в рожу» Собчак после того, как журналистка начала говорить о ее некомпетентности.

Григорий Грабовой — создатель и лидер религиозного движения «Учения о всеобщем спасении и гармоничном развитии», которое некоторые религиоведы считают деструктивным культом. Утверждал, что умеет воскрешать людей, телепортироваться, лечить СПИД и рак любой стадии и обладает другими экстрасенсорными способностями. Известен тем, что в 2005 году пообещал воскресить детей, погибших при теракте в Беслане. В 2008 году суд признал Грабового виновным в мошенничестве в особо крупных размерах и приговорил его к 11 годам заключения.

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Денис Савосин
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