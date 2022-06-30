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Россиянка стала содержанкой и раскрыла разочаровавшие ее подробности отношений

Содержанка из Москвы Татьяна разочаровалась в спонсоре из-за его проблем с алкоголем

Фото: Shutterstock

Жительница Москвы Татьяна стала содержанкой состоятельного мужчины и раскрыла разочаровавшие ее подробности спонсорских отношений. Своей историей она поделилась с «Лентой.ру».

На тот момент 20-летняя девушка завела анкету на сайте знакомств и вскоре стала общаться с будущим партнером. Переехав жить к 43-летнему мужчине, россиянка согласилась выполнять все домашние обязанности: готовить пищу, убирать в квартире, а также встречать его по возвращении с вечеринок.

«Реальность не оправдала моих ожиданий: я всегда думала, что человек, способный взять на содержание девушку, живет как в кино. Мы же закупались в обычных магазинах, только продукты были подороже — такие средний класс может позволить себе только по праздникам», — пожаловалась героиня материала. Кроме того, у спонсора Татьяны были проблемы с алкоголем: по словам девушки, он мог приехать с друзьями домой ночью, и ей приходилось выходить к гостям, «просто потому что так надо».

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Спустя четыре месяца проживания с партнером содержанка поняла, что ей не хватает свободы, поскольку общаться позволялось исключительно с женщинами. «Я выходила из этих отношений достаточно легко, поскольку мужчина к тому времени опустился на самое дно: перестал следить за собой, прогуливал работу и опохмелялся на регулярной основе. На фоне этого он был безразличен к моему уходу» — заключила Татьяна.

В январе итальянский аристократ прозвал свою любовницу из Белоруссии «содержанкой» и решил засудить ее за алчность. 51-летний принц Джакомо Бонанно ди Лингуаглосса (Giacomo Bonanno di Linguaglossa) обвинил 35-летнюю Татьяну Ященко в вымогательстве денег и роскошных подарков, общая стоимость которых достигла около миллиона евро (86 миллионов рублей).

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Карина Черных
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