В Запорожье рассказали о самочувствии освобожденных из украинского плена военных

Член Запорожской ВГА Рогов заявил об улучшении состояния освобожденных из плена военных

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что состояние военнослужащих, освобожденных из украинского плена в рамках обмена, улучшилось. Его цитирует ТАСС.

«Самочувствие намного лучше, ребята ожили, в плену им было очень непросто», — заявил Рогов.

Он также убежден, что судьбы освобожденных бойцов не стоит держать в тайне, так как они «под пытками остались верны присяге и нашей родине — России».

29 июня глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Киев в рамках обмена пленными передал 144 бойца из России и ДНР, столько же человек вернулись на Украину.

Отмечается, что большинство обменянных военнослужащих ранены, им необходима срочная медицинская помощь.