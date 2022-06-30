В ДНР заявили о попытке Украины сорвать обмен пленными

Глава ДНР Пушилин обвинил Украину в попытке сорвать обмен пленными 29 июня

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин обвинил власти Украины в попытке сорвать обмен 144 пленных военных из России и ДНР на такое же число бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС.

Пушилин заявил, что, по данным властей ДНР, украинские пленные, переданные Киеву со стороны республики, не были замешаны в военных преступлениях. При этом он заверил, что выдача Украине в рамках обмена бойцов батальона «Азов» не отменяет будущего трибунала над военными преступниками.

29 июня сообщалось, что между Россией, ДНР и Украиной состоялся обмен пленными по формуле «144 на 144». Известно, что среди обменянных военных были бойцы украинских националистических батальонов. В Минобороны РФ уточнили, что обмен произошел по личному приказу российского президента Владимира Путина.