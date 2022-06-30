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Российская авиация сбила два украинских самолета Су-25

Минобороны сообщило, что российская авиация сбила два украинских самолета Су-25

Фото: РИА Новости

Оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России сбила два самолета Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселков Широкое в Днепропетровской области и Архангельское в Херсонской области. Об этом в четверг, 30 июня, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, российские летчики уничтожили самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М1» возле Одессы, а также радиолокационную станцию ЗРК С-300 возле Славгорода в Днепропетровской области.

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По данным Минобороны, всего с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 3916 единиц военной автомобильной спецтехники, 3059 орудий полевой артиллерии и минометов, 698 боевых машин реактивной системы залпового огня (РСЗО), 3859 бронемашин, 353 ЗРК, 1400 беспилотников, 224 самолета и 134 вертолета ВСУ.

Ранее ведомство показало видео работы боевого вертолета Ка-52 «Аллигатор». Российские военные нанесли удар по опорному пункту украинских войск управляемой ракетой «Вихрь».

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Константин Лысяков
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