Якутское этно-эко-поселение построят в Татарстане

Около Казани построят этно-эко-поселение «Якутская усадьба»

Около Казани захотели построить якутское этно-эко-поселение. О планах властей региона со ссылкой на первого зампредседателя национально-культурного объединения якутов республики Татарстан Марата Третьяка сообщает «Интерфакс».

Поселение «Якутская усадьба» не только поможет познакомить гостей и жителей региона с бытом и культурой народа Саха, но и станет площадкой проведения якутского праздника лета — Ысыах. По словам Третьяка, все постройки усадьбы будут в якутском национальном стиле.

Отмечается, что глава РТ Рустам Минниханов инициативу поддержал.

Ранее сообщалось, что праздник Ысыах Туймаады в Якутии собрал рекордное количество участников и гостей. Так, в праздничных мероприятиях приняли участие свыше 220 тысяч человек из других регионов России и 50 стран мира. Отмечалось, что масштабный праздник впервые за два года прошел в очном формате и сразу же побил рекорд по количеству гостей.