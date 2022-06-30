Главу Союза десантников на Урале перевели под домашний арест

Председателя Союза десантников на Урале Тетерина перевели под домашний арест

Суд изменил меру пресечения на домашний арест председателю Свердловского отделения «Союза десантников России» Евгению Тетерину, арестованному по обвинению в коррупции. Об этом в четверг, 30 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального суда.

Мужчине вменяют посредничество в передаче взятки в размере трех миллионов рублей неустановленным сотрудникам правоохранительных органов за прекращение уголовного дела в отношении двоих его знакомых.

18 ноября 2021 года Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Тетерина. Сам он категорически отрицает свою вину. В суде уральский десантник заявил о заказном характере уголовного преследования, сказав, что обвинение является бредом.

Тетерин участвовал в боевых операциях, имеет награды, среди которых есть орден Красной Звезды, медаль «За отвагу», медаль Министерства обороны «Участнику военной операции в Сирии».