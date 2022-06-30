Главу Союза десантников на Урале перевели под домашний арест
Суд изменил меру пресечения на домашний арест председателю Свердловского отделения «Союза десантников России» Евгению Тетерину, арестованному по обвинению в коррупции. Об этом в четверг, 30 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального суда.
Мужчине вменяют посредничество в передаче взятки в размере трех миллионов рублей неустановленным сотрудникам правоохранительных органов за прекращение уголовного дела в отношении двоих его знакомых.
18 ноября 2021 года Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Тетерина. Сам он категорически отрицает свою вину. В суде уральский десантник заявил о заказном характере уголовного преследования, сказав, что обвинение является бредом.
Тетерин участвовал в боевых операциях, имеет награды, среди которых есть орден Красной Звезды, медаль «За отвагу», медаль Министерства обороны «Участнику военной операции в Сирии».