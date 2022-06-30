Захарова прокомментировала призыв властей США удалить TikTok

Захарова назвала призыв властей США удалить TikTok «либеральным тоталитаризмом»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв властей США удалить социальную сеть TikTok из магазинов приложений Google Play и App Store, назвав его либеральным тоталитаризмом. Соответствующий пост был опубликован в четверг, 30 июня, в ее официальном Telegram-канале.

«После подобных заявлений (речь идет о требовании властей США к Google и Apple удалить из своих магазинов TikTok — прим. "Ленты.ру") начинаешь понимать, что до такого могут додуматься только "овцы в волчьих шкурах". Что там с первой поправкой к Конституции США и в принципе всеми заявлениями Белого дома о свободе слова?» — написала Захарова.

Дипломат добавила, что считает призыв властей к IT-компаниям «либеральным тоталитаризмом под американскими знаменами».

С призывом удалить TikTok из Google Play и App Store выступил накануне глава Федеральной комиссии по связи (FCC) США Брендан Карр в Twitter. Он заявил, что приложение тайно собирает персональные данные пользователей и отправляет их в Пекин. «TikTok — это не просто приложение для обмена видео. Это волк в овечьей шкуре», — подчеркнул чиновник.

В начале марта TikTok приостановил работу на территории России. Представители площадки заявили, что остановили распространение нового контента в соцсети, а также отказались от проведения прямых эфиров. Причиной этого решения в компании назвали принятие в России закона об уголовном наказании за фейки о российской армии, а также за призывы к антироссийским санкциям.