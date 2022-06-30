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Захарова прокомментировала призыв властей США удалить TikTok

Захарова назвала призыв властей США удалить TikTok «либеральным тоталитаризмом»

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв властей США удалить социальную сеть TikTok из магазинов приложений Google Play и App Store, назвав его либеральным тоталитаризмом. Соответствующий пост был опубликован в четверг, 30 июня, в ее официальном Telegram-канале.

«После подобных заявлений (речь идет о требовании властей США к Google и Apple удалить из своих магазинов TikTok — прим. "Ленты.ру") начинаешь понимать, что до такого могут додуматься только "овцы в волчьих шкурах". Что там с первой поправкой к Конституции США и в принципе всеми заявлениями Белого дома о свободе слова?» — написала Захарова.

Дипломат добавила, что считает призыв властей к IT-компаниям «либеральным тоталитаризмом под американскими знаменами».

С призывом удалить TikTok из Google Play и App Store выступил накануне глава Федеральной комиссии по связи (FCC) США Брендан Карр в Twitter. Он заявил, что приложение тайно собирает персональные данные пользователей и отправляет их в Пекин. «TikTok — это не просто приложение для обмена видео. Это волк в овечьей шкуре», — подчеркнул чиновник.

В начале марта TikTok приостановил работу на территории России. Представители площадки заявили, что остановили распространение нового контента в соцсети, а также отказались от проведения прямых эфиров. Причиной этого решения в компании назвали принятие в России закона об уголовном наказании за фейки о российской армии, а также за призывы к антироссийским санкциям.

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Евгения Наумова
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