«Русский салат» исчез из меню саммита НАТО

Europa Press: «русский салат» в меню саммита НАТО переименовали в «традиционный»

Из меню кафе, обслуживающего саммит НАТО в Мадриде, исчез «русский салат». Об этом сообщает Europa Press.

«Русский салат» переименовали в «традиционный». Цена осталась той же — восемь евро (около 450 рублей) за порцию.

Ранее сообщалось, что некоторые участники саммита сочли неуместным появление в меню русского салата. «Русский салат на саммите НАТО? Я немного удивлен таким выбором блюда», — отмечал журналист Иньяки Лопес.

«Русским салатом» или Ensaladilla Rusa в Испании зовут оливье. Это блюдо известно в Испании с середины XIX века и имеет свои особенности: туда, как правило, добавляют рыбу и другие морепродукты.

При Франко из испанского названия оливье уже пытались убрать слово «русский», которое в те времена вызывало ассоциации с враждебным Советским Союзом. Его предлагали называть национальным или имперским салатом, но неологизмы не прижились.

На приеме для членов правительств различных государств, участвующих в саммите НАТО, разногласий из-за названия салата удалось избежать. Знаменитый испанский шеф-повар Хосе Андрес, отвечавший за приготовление обеда, переименовал оливье в салат по-киевски.