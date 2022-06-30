Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Раскрыт рецепт русского салата на саммите НАТО

El Mundo: участников саммита НАТО накормили салатом оливье по-киевски

Фото: Casa de S.M. el Rey / Francisco Gomez / Reuters

На приеме для участников саммита НАТО в Мадриде подавали салат оливье «по-киевски». Об этом сообщает издание El Mundo.

На прием были приглашены 197 человек, в том числе члены правительств различных государств, участвующих в саммите. Гостей накормили блюдами, которые готовили сразу несколько именитых кулинаров под руководством знаменитого испанского шеф-повара Хосе Андреса. «Я бы очень хотел пригласить в Мадрид и поваров из Украины, но они слишком заняты, им нужно кормить собственную страну, так что это было невозможно», — признался он в интервью El Mundo.

По-испански оливье называется Ensaladilla Rusa или «русский салат». Но дипломатического скандала удалось избежать, поскольку Андрес переименовал оливье в «салат по-киевски». Его рецепт, который он раскрыл еще несколько лет назад, остался тем же. Андрес кладет в оливье картофель, морковь, горошек, яйца, майонез, брюшко тунца, оливковое масло и хрустящий средиземноморский хлеб пайес. На саммите НАТО блюдо дополнительно украсили нарезанными помидорами.

Материалы по теме:
Проект «Оливье» Фотоистория о том, чем россияне потчевали себя в Новый год
Проект «Оливье»Фотоистория о том, чем россияне потчевали себя в Новый год
13 января 2017
Пельмешки без спешки Приготовление любимого уральского блюда — фоторепортаж из цикла «Традиции российских семей»
Пельмешки без спешкиПриготовление любимого уральского блюда — фоторепортаж из цикла «Традиции российских семей»
17 января 2015

Фуршет для журналистов устроили в кафе по соседству, которое пользуется плохой репутацией у местных жителей. Его владельцы не успели отреагировать на международные события, поэтому у них оливье подавали под его обычным испанским названием.

Салат оливье известен в Испании с середины XIX века и имеет свои особенности: туда, как правило, добавляют рыбу и другие морепродукты. При Франко из его испанского названия уже пытались убрать слово «русский», которое в те времена вызывало ассоциации с враждебным Советским Союзом. Оливье предлагали называть национальным или имперским салатом, но неологизмы так и не прижились.

Хосе Андрес владеет сетью ресторанов в США и основал некоммерческую организацию World Central Kitchen, которая оказывает помощь пострадавшим от природных бедствий. В 2022 году он пожертвовал на предотвращение гуманитарного кризиса в Украине 100 миллионов долларов, полученные от основателя Amazon Джеффа Безоса.

Саммит НАТО начался в Мадриде 28 июня и продлится до 30 июня.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Парамонов
Обсудить
Последние новости
Минобороны России объявило о выводе гарнизона с острова Змеиный
Названы признаки заражения устройства вирусами
Российского «Федора» подключили к стенду и начали исследовать
Минобороны заявило об уничтожении свыше 80 наемников под Николаевом
Стало известно о судьбе угрожавшего убить мать Кадырова лейтенанта «Азова»
Россияне начали массово бронировать отдых в Таиланде на осень
Из-за смерти полковника полиции после стоматологической операции возбудили дело
Российский фондовый рынок упал после решения акционеров «Газпрома»
Умерла художница большеглазых персонажей Маргарет Кин
Бетербиев рассказал о подаренных ему автомобилях
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.