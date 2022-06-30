В ЛНР сообщили о всех взятых под контроль дорогах в Лисичанске

Посол Мирошник заявил о контроле войсками России и ЛНР всех значимых дорог в Лисичанске

Все значимые пути в Лисичанск и из него контролируются войсками России и Луганской народной республики. Об этом заявил посол ЛНР Родион Мирошник, передает РИА Новости.

Также он отчитался, что трасса Лисичанск-Артемовск полностью перекрыта, и украинским войскам теперь невозможно покинуть образующийся котел.

Кроме того, Мирошник рассказал, что территория лисичанского нефтеперерабатывающего завода перешла под контроль сил России и ЛНР, а в районе завода РТИ окончена зачистка.

Ранее помощник главы министерства внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что Вооруженные силы Украины массово отступают из Лисичанска: ночью из города в сторону Северска вышли 500 украинских бойцов и 74 наемника. Он также сообщил, что в городе с 28 апреля нет ни воды, ни газа, ни электричества, а местные жители с трудом могут выйти на связь, заряжая телефоны от генераторов, работающих на бензине.