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Дело против Януковича направили в суд

Дело против Януковича о незаконной переправке через границу направлено в суд

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Уголовное дело по обвинению бывшего президента Украины Виктора Януковича в незаконной переправке через границу направлено в суд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское Госбюро расследований (ГБР).

Дело было возбуждено против Януковича и руководителя его охраны Константина Козаря. По данным следствия, 23 февраля 2014 года экс-президент и его охранники тремя российскими военными вертолетами «незаконно переправили через государственную границу Украины в Россию не менее 20 человек».

«Обвинительный акт по факту подстрекательства и совершения дезертирства, а также незаконной переправки лиц через государственную границу Украины направлен в суд», — добавили в ГБР.

Янукович был свергнут в феврале 2014 года в результате массовых антиправительственных выступлений в Киеве и других украинских городах. Позже его заочно приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену и пособничество в ведении агрессивной войны. В мае 2022 года суд в Киеве заочно арестовал экс-президента за подписание Харьковских соглашений 2010 года о размещении Черноморского флота России в Крыму.

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Алевтина Запольская
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