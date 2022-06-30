В Германии заявили о сошедшем с ума Зеленском

Бывший статс-секретарь Минобороны Германии Виммер заявил, что Зеленский «сошел с ума»

Бывший статс-секретарь Министерства обороны Германии Вилли Виммер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «сошел с ума». Его слова приводятся в Nachdenkseiten.

Политик заявил, что украинский лидер требует от Запада эскалации ситуации на Украине вместо призывов к миру. «Было бы понятно, если бы он потребовал мира для своей страны (…). Вместо этого Зеленский разглагольствовал о том, что "тучи сгущаются"», — отметил он.

Виммер считает, что все «воинствующие державы» должны были уже в первые часы специальной военной операции работать над достижением консенсуса между Москвой и Киевом мирным путем. По его словам, такая возможность была и на саммите в Мадриде во время встреч НАТО и стран «Большой семерки» (G7). Политик заявил, что никто этого не сделал, поскольку «сложившаяся ситуация явно соответствует западным интересам и планам».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия ни разу не слышала призывов к миру на Украине во время встреч НАТО и стран «Большой семерки». «Мы ни разу не слышали ни по итогам саммита "семерки", ни по итогам саммита НАТО ни о каких призывах к миру, мы не слышали обещаний каким-то образом воздействовать на украинский режим, чтобы подвигнуть их к миру, не слышали вообще никаких призывов в этом плане», — сказал представитель Кремля.