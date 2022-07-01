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Бастрыкин поручил прекратить прием студентов в магистратуру в вузах СК России

Глава СК Бастрыкин поручил ведомственным вузам прекратить прием студентов в магистратуру
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Russian Investigative Committee / Globallookpress.com

Председатель Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил прекратить прием студентов в магистратуру ведомственных вузов в Москве и Петербурге, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Решение было принято «в целях дальнейшего укрепления качества образования и обеспечения непрерывности образовательного процесса будущих кадров ведомства — следователей и криминалистов». Прием студентов прекратят с предстоящего учебного года. Речь идет о направлении подготовки «Юриспруденция» (магистратура, очная и заочная формы). Обучение продолжится исключительно в рамках программы специалитета.

В июне все российские вузы исключили из Болонской системы образования. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что отказ от этой системы обусловлен новыми условиями, в которых оказалась страна, а также тем, что ее внедрение не привело к достижению определенных целей, касающихся качества образования.

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Марина Совина
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