Россияне признались в любви к одному виду перекуса в поездах

«Туту.ру»: большинство россиян предпочитает перекусывать в поездах домашними бутербродами

Большинство российских туристов предпочитает брать в качестве перекуса в поезд домашнюю еду — в частности, бутерброды. Об этом стало известно из результатов опроса сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», который поступил в распоряжение редакции «Ленты.ру».

Такой вид любимого перекуса в поездках выбрали 16 процентов опрошенных. Еще 14 процентов путешественников уточнили, что им не принципиально, что именно брать в дорогу, главное, чтобы это была домашняя еда.

При этом 12 процентов респондентов признались, что чаще всего перекусывают в поездках чаем или кофе со сладким. Самые стереотипные варианты, такие как жареная курица и вареные яйца, оказались на четвертом и пятом по популярности местах — за них проголосовали по 11 и 10 процентов россиян соответственно.

Также по 10 процентов голосов набрал фастфуд: бургеры, хот-доги и прочее. Чуть меньше туристов (семь процентов) выбирает здоровую еду — овощи и фрукты, шесть процентов заявили, что предпочитают брать билеты с питанием или делать заказы в вагоне-ресторане. Остальные путешественники довольствуются небольшими перекусами: орехами и сухофруктами (пять процентов), шоколадом и чипсами (по четыре процента), молочными продуктами (один процент).

Ранее в июне пассажирка лоукостера заказала сэндвич на борту и расстроилась до слез из-за несоответствия реального обеда картинке из меню. Как оказалось, «сытный» бутерброд состоял лишь из двух кусков хлеба с майонезом и пучком салата — обещанной курицы в нем не было.