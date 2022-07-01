Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

МИД Британии поддержал Гонконг в «борьбе за свободу»

Глава МИД Британии заявила, что Лондон не успокоится, пока Гонконг не вернет себе свободу

Фото: Rob Pinney / Reuters

Лондон не успокоится, пока Гонконг не вернет себе свободу. Об этом написала на своей странице в Twitter глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

По ее словам, «Гонконг в течение многих лет был бастионом свободы и образцом процветания». Также британский министр заявила, что «мир наблюдает за тем, как ведет себя Китай».

Ранее лидеры стран-участниц НАТО приняли новую стратегическую концепцию, в которой заявлено, что Китай использует целый арсенал «политических, экономических и военных инструментов», чтобы увеличить свое глобальное влияние и нанести вред безопасности членов НАТО. Однако куда большей угрозой для альянса все же сочли сотрудничество Пекина с Москвой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
В России заявили об оказавшейся под вопросом смертной казни британцев в ДНР
Во Франции показали фильм о переговорах Путина и Макрона
Кремль прокомментировал возможность закрытия посольства в Болгарии
Кардиолог назвал допустимый объем шампанского в жару
Россиянам раскрыли простой способ увеличить доход
В ЛДПР отреагировали на появление Университета имени Жириновского в Москве
Российского депутата отпустили из-под домашнего ареста по делу о мошенничестве
В стене популярного у туристов бара в Ницце нашли останки замурованного человека
На месте скандального памятника «Аленке» открыли новый
Защищавшая платежи россиян компания ушла из страны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.