МИД Британии поддержал Гонконг в «борьбе за свободу»
Глава МИД Британии заявила, что Лондон не успокоится, пока Гонконг не вернет себе свободу
Лондон не успокоится, пока Гонконг не вернет себе свободу. Об этом написала на своей странице в Twitter глава МИД Великобритании Лиз Трасс.
По ее словам, «Гонконг в течение многих лет был бастионом свободы и образцом процветания». Также британский министр заявила, что «мир наблюдает за тем, как ведет себя Китай».
Ранее лидеры стран-участниц НАТО приняли новую стратегическую концепцию, в которой заявлено, что Китай использует целый арсенал «политических, экономических и военных инструментов», чтобы увеличить свое глобальное влияние и нанести вред безопасности членов НАТО. Однако куда большей угрозой для альянса все же сочли сотрудничество Пекина с Москвой.