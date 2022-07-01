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69-я параллель

Выживший после крушения Ан-2 россиянин провел десять дней в лесу

Выживший после крушения самолета Ан-2 в Якутии мужчина десять дней провел в лесу

Фото: Telegram-канал «SHOT»

Павел Кривошапкин, выживший после крушения самолета Ан-26 в Якутии, десять дней провел в лесу. Такие подробности спасения россиянина приводятся в Telegram-канале Shot.

По словам мужчины, во время полета воздушное судно попало в сильный туман. Пилот, по воспоминаниям Кривошапкина, пытался то поднимать, то опускать Ан-2, но в какой-то момент они врезались в гору.

Россиянин сумел самостоятельно выбраться из кабины и побрел к озеру. На берегу он заметил пустующий рыбацкий домик, в котором была еда.

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Анна Щербакова
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