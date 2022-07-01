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Названа возможная причина вспышки COVID-19 в КНДР

Reuters: причиной вспышки COVID-19 в КНДР стал контакт солдата с «инородными» объектами

Фото: Kyodo / Reuters

Вспышка COVID-19 в КНДР произошла после контакта северокорейского солдата и ребенка с «инородными» объектами на границе с Южной Кореей, полагают в Пхеньяне. О возможно причине вспышки сообщает агентство Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что 18-летний солдат и пятилетний ребенок контактировали с «инородными вещами» на холме возле казарм и жилых кварталов в Ипхо-ри в начале апреля.

Ранее издание Associated Press сообщало, что несмотря на то что Северная Корея всего месяц назад официально объявила о вспышке коронавируса в стране, она уже готовится заявить о победе над COVID-19. Согласно статистике, число случаев заболевания резко падает.

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Марина Совина
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