Компьютеры в России подешевели

«Известия»: стоимость ПК в России резко снизилась до показателей начала года

В России резко подешевели компьютеры. Об этом сообщают «Известия».

Как выяснили журналисты издания, взлетевшая в конце первого квартала до 30 процентов стоимость компьютеров вернулась до показателей начала года. При этом цены на некоторые модели оказались даже ниже, чем до начала года. Информацию об этом подтвердил источник в одной из торговых сетей.

Так, стало известно, что средняя стоимость ПК в России в апреле-июне составила 62,4 тысячи рублей — это на восемь процентов ниже, чем в первом квартале года. В МТС «Известиям» также подтвердили, что цены на некоторые модели компьютеров существенно снизились.

По мнению опрошенных участников рынка, это связано с укреплением рубля и снижением спроса на устройства. Собеседники отметили, что спрос на ПК во втором квартале 2022 года упал как по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так и с предыдущими тремя месяцами. Отмечается, что во втором квартале было реализовано 528 тысяч компьютеров, что на 40 и 45 процентов меньше, чем в первом квартале. Согласно прогнозу Gartner, в 2022 году продажи техники упадут на 10 процентов по сравнению с показателями 2021 года.

Один из опрошенных специалистов заметил, что если в полную силу заработает параллельный импорт, то к концу лета компьютеры могут подешеветь еще на 10-15 процентов.

В середине мая российские ретейлеры рассказали о достаточных запасах компьютерной техники. Также выяснилось, что цены на компьютеры продолжают снижаться.