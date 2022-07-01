Gartner: продажи компьютеров упадут на 10 процентов в 2022 году

Аналитики Gartner предсказали снижение поставок и продаж компьютеров и планшетов в 2022 году. Об этом сообщается на сайте компании.

Согласно оценке фирмы, к концу года на мировой рынок будет отгружено порядка 310 тысяч ПК — по сравнению с 2021 годом снижение составит почти 10 процентов. Продажи планшетов упадут примерно на 9 процентов — до 142 тысяч единиц. Рынку смартфонов также предсказали падение — до 1,456 миллионов устройств, снижение составит 7 процентов.

«Я ожидал, что прогноз для потребителей в этом году все равно будет неутешительным», — заявил старший аналитик Gartner Ранджит Атвал. По словам специалиста, это вызвано тем, что ранее рынок персональных компьютеров демонстрировал рост — в 2020 и 2021 годах пользователи приобрели большое количество девайсов. В начале 2022 года ситуация усугубилась на фоне нарушения цепочки поставок компонентов, кризиса на Украине, инфляции. «Нет никаких сомнений в том, что в любом случае будет меньше людей, которые будут покупать, также будут некоторые, кто отложит покупку по другим причинам», — подчеркнул Атвал.

В заключение специалисты фирмы рассказали, что заметнее всего снизятся поставки дешевых ноутбуков Chromebook — на колоссальные 30 процентов. Меньше упадут продажи ПК и Mac — аналитики оценивают снижение в три процента.

В конце июня аналитики Counterpoint рассказали, что в мае поставки смартфонов на глобальном рынке упали ниже 100 миллионов единиц — во второй раз за последние десять лет. Ситуация на рынке обусловлена нехваткой комплектующих, растущими темпами инфляции, замедлением роста производства в Китае и украинским кризисом.