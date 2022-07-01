Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В России стартовал налоговый эксперимент для малого бизнеса

В России ввели экспериментальную упрощенную систему налогообложения для малого бизнеса

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

C 1 июля в некоторых регионах России стартовал эксперимент по установлению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения». Соответствующие меры предусматривает федеральный закон, подписанный в феврале.

Эксперимент касается малого бизнеса: как разъясняли в налоговой, новым режимом смогут воспользоваться организации и индивидуальные предприниматели с численностью работников до пяти человек и годовым доходом не более 60 миллионов рублей. Новая схема вводится в Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан.

Участие в эксперименте добровольно, для налогоплательщиков отменяется представление ряда форм обязательной отчетности, включая налоговую отчетность и отчетность, предоставляемую во внебюджетные фонды. Помимо этого, налогоплательщики освобождаются от ведения книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей. Не будет и необходимости платить страховые взносы.

Внедрение нового налогового режима планируется по 31 декабря 2027 года, напоминали в Государственной думе.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Россиян предупредили об изменениях в законах с 1 июля
Названо одно изменение в выдаче российского паспорта
В США рассказали о коррупции в НАСА
В Израиле вступил в должность новый премьер-министр
Экс-чемпион UFC отказался считать Нурмагомедова лучшим бойцом промоушена
Правительство предложило спецмеры в экономике во время операций за рубежом
В России начали действовать новые правила получения медицинской помощи по ОМС
В России стартовал налоговый эксперимент для малого бизнеса
В России продлили дачную амнистию
В Крыму отложили запуск пассажирских поездов в Херсон и Запорожье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.