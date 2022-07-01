Жертва Эзры Миллера впервые прокомментировала инцидент с удушающим ее актером

Жертва Эзры Миллера впервые прокомментировала инцидент 2020 года с удушающим ее актером

Жертва американского актера Эзры Миллера впервые рассказала свою версию инцидента, в результате которого звезда «Флэша» начал ее душить. Об этом сообщает Variety.

Инцидент произошел в столице Исландии Рейкьявике рядом с баром Prikið Kaffihús в 2020 году. Миллер подошел к женщине, размахивающей руками, с вопросами: «О, ты хочешь драться? Ты этого хочешь?» После этого актер схватил девушку за горло и бросил на землю. В этот момент к Миллеру подошел очевидец события, чтобы образумить артиста.

Как утверждает Variety со ссылкой на источники, до конфликта женщина разговаривала с Миллером в баре. Жертва нападения рассказала, что увидела на ногах у актера раны и спросила, откуда они взялись. Звезда «Флэша» объяснил, что это боевые шрамы от драки. После завершения диалога, девушка пошутила: «Если что, я могла бы с тобой сразиться». Миллер спросил: «Ты действительно хочешь драться?». Тогда собеседница предложила актеру встретиться с ней на улице через пару минут. Миллер вышел, и вскоре после этого набросился на девушку, восприняв шутку буквально.

«Я думала, что это всего лишь шутки и игры, но оказалось, что нет», — призналась жертва нападения.

О случившемся девушка сообщила в полицию, однако не стала выдвигать обвинения против актера.