Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Девушка нашла у себя редкую болезнь благодаря просмотру «Анатомии страсти»

New York Post: 22-летняя девушка нашла у себя синдром Элерса-Данлоса благодаря сериалу

Фото: ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

22-летняя израильтянка Эмили Леви нашла у себя редкую болезнь, синдром Элерса — Данлоса, во время просмотра сериала «Анатомия страсти». Ее историю рассказывает издание New York Post.

Леви с 12 лет страдала от необъяснимой боли в запястьях и лодыжках, позже к этому добавились регулярные вывихи плеч, бедер, челюсти, однако медики не могли поставить диагноз. Только благодаря одному из эпизодов 13-го сезона сериала о врачах «Анатомия страсти» девушка поняла, что может страдать синдромом Элерса — Данлоса, наследственным заболеванием, при котором суставы слишком подвижны, а кожа слишком эластична.

Как и одну из героинь шоу, Леви мучало похмелье даже после малой дозы алкоголя, кроме того, героиня, как и израильтянка, страдала от вывихов. В 2019 году у героини материала официально признали наследственное заболевание.

Материалы по теме:
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет» Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
4 октября 2019
Дети ночи Этих людей убивают лучи солнца. Они прячутся от света и выходят на улицу после заката
Дети ночиЭтих людей убивают лучи солнца. Они прячутся от света и выходят на улицу после заката
15 августа 2019

В сентябре 2020 года Леви попала в автокатастрофу, после чего начала страдать от синдрома скользящего ребра: ее ребро смещалось, если она сидела более получаса, поднимала предметы, кашляла, дышала. Девушке пришлось три месяца провести в клинике, чтобы смещения прекратились.

Проблемы со здоровьем вдохновили Леви на карьеру врача: в феврале 2022 года вместе со знакомым хирургом она открыла клинику в Израиле.

Ранее сообщалось, что 34-летняя британка приняла раннюю деменцию за послеродовую депрессию. Холли Брейтуэйт, которой диагностировали лобно-височную деменцию, считается одной из самых молодых пациенток с этой формой заболевания в Великобритании.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Стало известно о просьбе Украины к Турции задержать судно под российским флагом
Психотерапевт прокомментировала идею остаться близкими друзьями с бывшим
Малышева перечислила разрушающие почки привычки
Беспилотные такси парализовали движение в Сан-Франциско
Нашествие летающих насекомых в Анапе взволновало пользователей соцсетей
Власти граничащего с Украиной региона рассказали об обстреле со стороны ВСУ
Архитектор предложил дизайнерские решения для тесного коридора
В ЛНР назвали цель обстрела Ровеньков украинскими военными
Молодо выглядящая 92-летняя женщина раскрыла секрет красоты
Национализацию российского месторождения назвали «щелчком по носу» Западу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.