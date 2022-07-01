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В Кабардино-Балкарии обработают от клещей 230 гектаров общественных территории

В Кабардино-Балкарии начали борьбу с клещами, обработав 230 гектаров территории

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Кабардино-Балкарии обработают от клещей более 230 гектаров общественных территорий. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, с начала сезона в медицинские организации республики по поводу укусов кровососущих паразитов обратились больше 500 человек. При этом случаев заболевания инфекциями, передаваемыми клещами, не зарегистрировано.

По этой причине в республике начали борьбу с паразитами. Отмечается, что большая часть намеченных работ уже выполнена. Известно, что в ходе обработки специальным составом опрыскивают территории школ и детских садов, парковых зон отдыха и ряда других объектов.

Ранее сообщалось, что в Нальчике состоялись межрегиональные соревнования по чирлидингу. Всего на чемпионате присутствовали более 600 спортсменов из восьми регионов России. Победу в конкурсе одержали чирлидеры из Краснодарского края.

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Майя Пономаренко
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