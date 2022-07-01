Африканский футболист признался в любви к России

Бывший игрок «Реала» и «Манчестер Сити» Адебайор рассказал о любви к Москве и русской бане

Бывший форвард испанского «Реала» и «Манчестер Сити», а также сборной Того Эммануэль Адебайор признался в любви к России. Его цитирует «Матч ТВ».

Адебайор рассказал, что был в России несколько раз на матчах Лиги чемпионов. «Мне нравится Москва. Здесь есть сходства с африканскими странами в плане менталитета», — поделился спортсмен. Он назвал российскую столицу одним из самых красивых городов в Европе.

Футболист также заявил, что считает русскую баню лучше турецкого или марокканского хамама. Адебайор добавил, что хотел бы провести отпуск с 12-летней дочерью в России.

За карьеру Адебайор выступал за английские «Арсенал», «Тоттэнхэм Хотспур» и «Кристал Пэлас», а также клубы Турции и Парагвая. 1 июля 38-летний нападающий присоединится к тоголезской команде «Семасси».