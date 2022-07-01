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Стало известно о возможном возвращении Моргенштерна в Россию

Российский рэпер Моргенштерн разместил в соцсети фото и видео из аэропорта Домодедово

Кадр: @morgen_shtern

Российский рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов), предположительно, вернулся в Москву. Об этом свидетельствуют его сторис в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На своей странице в соцсети артист разместил видео из аэропорта Домодедово, а также показал подмосковные виды, снятые из машины. Он прокомментировал свои съемки словами: «Не, не верю». Российский рэпер также выложил в сторис фото с автомобилем с российскими номерами на заправке.

Ранее рэпер опубликовал в сторис скриншот билета на самолет Прага — Москва. Он также призвал поклонников бронировать места в его ресторане Kaif в центре столицы.

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Дениза Мацаева
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