Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Стало известно о возвращении Моргенштерна в Россию

Рэпер Моргенштерн решил вернуться в Россию из Чехии

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

24-летний российский рэпер Моргенштерн (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов) прилетит в Россию из Чехии. Об этом исполнитель сообщил в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Рэпер опубликовал скриншот билета на самолет ПрагаМосква в сторис социальной сети. Он также призвал поклонников бронировать места в его ресторане Kaif в центре столицы.

17 июня Моргенштерн объявил о закрытии ресторана Kaif. «Вы сами прекрасно видели, что в последнее время происходит с рестораном, продолжается давление», — сообщил артист. Помимо этого, исполнитель добавил, что совсем недавно «по каким-то непонятным причинам» он вместе со своей командой проиграл «очередной» суд, что также повлияло на прекращение работы заведения.

В конце ноября 2021 года стало известно, что Моргенштерн отправился сначала в Белоруссию, а затем в ОАЭ. Это произошло на фоне заявлений председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о том, что артист торгует наркотиками в социальных сетях.

Время роста
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россиян предупредили об изменениях в законах с 1 июля
Названо одно изменение в выдаче российского паспорта
В США рассказали о коррупции в НАСА
В Израиле вступил в должность новый премьер-министр
Экс-чемпион UFC отказался считать Нурмагомедова лучшим бойцом промоушена
Правительство предложило спецмеры в экономике во время операций за рубежом
В России начали действовать новые правила получения медицинской помощи по ОМС
В России стартовал налоговый эксперимент для малого бизнеса
В России продлили дачную амнистию
В Крыму отложили запуск пассажирских поездов в Херсон и Запорожье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.