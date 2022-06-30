Стало известно о возвращении Моргенштерна в Россию

Рэпер Моргенштерн решил вернуться в Россию из Чехии

24-летний российский рэпер Моргенштерн (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов) прилетит в Россию из Чехии. Об этом исполнитель сообщил в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Рэпер опубликовал скриншот билета на самолет Прага — Москва в сторис социальной сети. Он также призвал поклонников бронировать места в его ресторане Kaif в центре столицы.

17 июня Моргенштерн объявил о закрытии ресторана Kaif. «Вы сами прекрасно видели, что в последнее время происходит с рестораном, продолжается давление», — сообщил артист. Помимо этого, исполнитель добавил, что совсем недавно «по каким-то непонятным причинам» он вместе со своей командой проиграл «очередной» суд, что также повлияло на прекращение работы заведения.

В конце ноября 2021 года стало известно, что Моргенштерн отправился сначала в Белоруссию, а затем в ОАЭ. Это произошло на фоне заявлений председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о том, что артист торгует наркотиками в социальных сетях.