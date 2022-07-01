Киев попросил Евросоюз разрешить уехавшим украинцам платить налоги на родине

Украинский министр Лазебная попросила ЕС оставить налоги уехавших украинцев на родине

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная в ходе визита в Брюссель попросила депутатов Евросоюза дать возможность уехавшим из страны украинцам продолжать платить налоги на родине. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Свое предложение она обсудила с председателем комитета Европарламента по занятости и социальным вопросам Драгошем Пислару. В основе идеи лежит разрешение перемещенным гражданам сохранять налоговое резидентство даже после истечения 180 дней пребывания в странах Евросоюза, если основным центром их деловой активности остается Украина.

В основном вопрос касается бизнесменов, которые покинули родину, но продолжают контролировать свои предприятия из-за рубежа. В этом случае, отметила Лазебная, в бюджет Украины могли бы поступать налог на прибыль, налог на доходы физических лиц и налоги с деятельности ФЛП (физическое лицо — предприниматель).

Пислару признал, что вопрос можно решить на уровне Евросоюза, хотя налогообложение большей частью регулируют национальные законодательства. Тем не менее требование можно было бы связать с действием директивы о временной защите.

Накануне, 30 июня, директор Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины Вадим Мельник заявил, что в стране арестуют имущество граждан России на сумму 1,04 миллиарда долларов.

Ударная волна



