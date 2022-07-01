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В больницы Челябинской области передали 58 новых неотложек

Автомобили для неотложной помощи появились в больницах Челябинской области

Фото: Олег Каргаполов / «Вечерний Челябинск»

Автомобили для неотложной помощи появились в больницах Челябинской области. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, 58 машин передали в 18 медицинских учреждений. Торжественное вручение состоялось на территории Челябинской областной клинической больницы, где присутствовал губернатор Алексей Текслер.

«Обеспечение больниц машинами для неотложной помощи — очень важная задача. За время пандемии мы оснастили наши медучреждения автомобилями скорой помощи и реанимобилями. Тем не менее потребность в транспорте для медицинской службы по-прежнему высока», — подчеркнул глава региона в беседе с врачами.

Известно, что всего закуплено 95 медицинских машин, до конца года приобретут еще 22 транспортных средства. Отмечается, что все они отправятся в муниципальные районы с населением до 50 тысяч человек.

В марте в Майском, Кабардино-Балкария, завершили капитальный ремонт детской поликлиники. Известно, что строители закончили капитальный ремонт педиатрического отделения Центральной районной больницы, в ходе которого в ней обновили все помещения и системы жизнеобеспечения. В частности, в учреждении появились открытая регистратура, удобная навигация, гардероб на первом этаже, а также парковка для колясок.

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Майя Пономаренко
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