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Обнаружено первое охотящееся под землей растение

Phytokeys: впервые обнаружено охотящееся под землей плотоядное растение Nepenthes pudica

Кадр: PensoftPublishers / YouTube

Команда чешских специалистов из Университета Палацкого в Оломоуце обнаружила первое растение-хищник, которое охотится под землей. Выводы исследования опубликованы в журнале Phytokeys.

Как уточняется, растение, получившее название Nepenthes pudica, заметили на острове Борнео, в провинции Северный Калимантан, Индонезия. Всего было замечено 17 экземпляров, которые впервые нашли в 2012 году и в последующие годы тщательно изучали.

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Находка относится к роду плотоядных кувшинчатых растений Непентес, однако другие представители обычно приманивают и поглощают насекомых посредством кувшинчика, содержащего ферменты для переваривания и располагающегося над землей. У Nepenthes pudica же своего рода бутоны находятся на глубине до 11 сантиметров в грунте. Такой механизм охоты растение, вероятно, выработало, поскольку под землей зачастую находится больше добычи (например, муравьи, клещи и жуки), особенно в периоды засухи, когда влажность воздуха снижается и многие насекомые ищут необходимую для жизни влагу в земле.

В июне исследовательская группа из Университета Западной Австралии и Университета Флиндерса заявила, что нашла самое древнее и большое растение на Земле. Согласно полученным данным, это 4500-летняя водоросль, которая растянулась на 180 километров в американском заливе Шарк.

Синдром отмены: Россия


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Елена Апазиди
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