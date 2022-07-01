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Россия отвергла политическую подоплеку в остановке «Северного потока»

Замглавы МИД России Грушко отверг политическую подоплеку в приостановке «Северного потока»

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко отверг возможность существования политической подоплеки в решении о временной приостановке на ремонт газопровода «Северный поток». Его слова приводит РИА Новости.

«Какая политическая подоплека, если турбины находятся под санкциями, которые стоят на наших газопроводах? Если у вас есть машина и она сломалась, потому что детали под санкциями? Вот и все», — отметил замглавы МИД.

Ранее оператор газопровода компания Nord Stream AG сообщила о плановой приостановке объекта на ремонт с 11 по 21 июля. При этом подчеркивалось, что действия согласованы со всеми заинтересованными сторонами.

Проблемы с газотурбинными двигателями на компрессорной станции «Газпрома» «Портовая» стали причиной резкого снижения уровня прокачки газа в Германию по «Северному потоку». Один двигатель невозможно вернуть из Канады после ремонта из-за санкций, у второго закончился срок межремонтной эксплуатации. Берлин начал реализацию плана экстренных действий на случай нехватки газа.

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Платон Щукин
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