Пьяная медсестра сунула руку в трусы 14-летнему подростку и попала под суд

Metro: медсестру обвинили в том, что она хватала 14-летнего мальчика за половые органы

В Великобритании начался суд над медсестрой, которую обвинили в том, что она спаивала подростка и хватала его за половые органы. Об этом сообщает Metro.

По утверждению потерпевшего, инцидент произошел во время уличной вечеринки 8 мая 2020 года. Весь вечер 40-летняя Кэти Барретт была очень дружелюбна с ним и расспрашивала о том, что он собирается делать после школы. Она также поинтересовалась его возрастом, на что тот ответил, что ему скоро исполнится 15. После этого Барретт пригласила подростка к себе во двор и дала ему выпить сидра. Когда во двор заглянул отец мальчика, женщина объявила, что «не собирается соблазнять его сына». На это мужчина ответил, что никогда не заподозрил бы ее в подобном.

Когда отец ушел, пьяная Барретт отправилась в дом, позвала подростка за собой и отвела его в спальню. «Она легла на кровать и сказала: "Давай, детка, я хочу, чтобы ты меня трахнул". А я сказал: "Нет, я не могу, там кто-то стучит в дверь и зовет меня"», — рассказал потерпевший. Он утверждает, в спальне Барретт сначала потрогала его гениталии через одежду, а затем сунула руку в его трусы и схватила за пенис. После этого он сказал, что его зовут, и ушел.

Подросток заявил, что сначала не хотел рассказывать о случившимся, но потом открылся другу, так как испытывал чувство вины. Друг посоветовал рассказать обо всем сестре. Та поставила в известность родителей, и они вызвали полицию. Через два дня после инцидента Барретт арестовали.

На вопрос судьи о том, есть ли в показаниях подростка хоть слово правды, женщина ответила: «Ни единого». По ее словам, она шокирована обвинениями. «Да, я выпила тогда, не отрицаю, но я себя контролировала и никогда не стала бы делать ничего подобного, потому что у меня тоже есть сын», — заявила Барретт.

Ранее сообщалось, что в США арестовали бывшего тренера команды чирлидеров Алишу Ткач, которая на протяжении двух лет растлевала 12-летнюю ученицу. Жертва отважилась рассказать о случившемся только через 10 лет.