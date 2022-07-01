В России начали действовать новые правила получения медицинской помощи по ОМС

С 1 июля россияне могут получить медицинскую помощь без предъявления полиса ОМС

С 1 июля в России начали действовать новые правила получения медицинской помощи по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе Госдумы.

В тексте закона говорится, что теперь россияне смогу получить медпомощь без предъявления полиса ОМС. Для этого будет достаточно показать любой документ, удостоверяющий личность. Для детей до 14 лет таким документом является свидетельство о рождении.

До вступления закона в силу в России при получении медицинской помощи необходимо было предъявлять полис обязательного медицинского страхования, за исключением экстренных случаев.

В феврале премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что большинство медицинских документов — справки, выписки и медкарты — перейдут в электронный вид. По его словам, правительство подготовило обновленное положение о единой государственной системе, которая свяжет все региональные медицинские организации.