Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Врачи предупредили о свидетельствующем об опухоли неочевидном симптоме

Малышева и Шубин заявили, что боль в пояснице у женщин может говорить об опухоли яичников
Елена Малышева

Елена Малышева. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Врачи и телеведущие Елена Малышева и Дмитрий Шубин в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали неочевидный симптом, который может свидетельствовать об опухоли яичников у женщин. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Малышева и Шубин заявили, что об опухоли яичников может говорить боль в пояснице. В этой связи они порекомендовали всем женщинам, которые сталкиваются с этим симптомом, немедленно обращаться к специалистам.

Также Шубин предупредил об опасности прогревания больной поясницы. По словам врача, прогревание не избавит от боли в спине и только нанесет вред. «Нельзя вообще прогревать [поясницу] ни при каких воспалительных заболеваниях. А при раке тем более. Мы стимулируем кровоток тем самым. Кровоток питает раковую опухоль еще сильнее, и она растет быстрее и метастазирует», — объяснил он.

Ранее Малышева и Шубин в программе «Жить здорово!» рассказали, какой напиток нельзя принимать гипертоникам. По их словам, лечебная минеральная вода противопоказана людям с повышенным давлением из-за наличия в ней большого количества соли.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
В США оценили три возможных исхода конфликта на Украине
Названы самые доступные для москвичей авианаправления
В России предложили запретить выдачу льготной ипотеки на «однушки» и студии
Психолог назвала эффективные способы улучшить отношения в паре
Врачи предупредили о свидетельствующем об опухоли неочевидном симптоме
В сети поспорили из-за любви к коллекционированию марок
Названа возможная причина вспышки COVID-19 в КНДР
Россиянам раскрыли способы сократить платежи по ипотеке
Рогозин заявил о начале переговоров с США по перекрестным полетам
Посол ЛНР рассказал об атаке союзных сил на Лисичанск
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.