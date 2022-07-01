Минобороны отчиталось об ударах высокоточным оружием ВКС

Минобороны отчиталось об уничтожении ВКС РФ пунктов управления и складов с боеприпасами

Воздушно-космические силы (ВКС) России ударами высокоточного оружия уничтожили два пункта управления и пять складов с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщило Министерство обороны России.

Кроме того, добавили в оборонном ведомстве, в 26 районах были уничтожены живая сила противника и военная техника ВСУ.

«В ходе контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражены два взвода реактивных систем залпового огня и два артиллерийских взвода в районе Лесовки, Селидово и Нетайлово», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны заявило об уничтожении свыше 80 иностранных наемников в Николаевской области.Также российские военные уничтожили в Харькове до 140 членов бригады территориальной обороны.