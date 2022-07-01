Названо одно изменение в выдаче российского паспорта

Процедура выдачи российского паспорта сократилась до пяти дней

С 1 июля 2022 года максимальный срок выдачи российского паспорта сократился до пяти дней. Соответствующее постановление об изменении процедуры опубликовано на сайте правительства.

Новый документ будет оформляться за такое время независимо от места жительства, пребывания, фактического проживания или обстоятельств его замены. Это же касается и электронного паспорта.

До этого в России срок выдачи документа, удостоверяющего личность, составлял от 10 до 30 дней.

Постановление, благодаря которому срок получения паспорта сокращен в несколько раз, было подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным еще в июле 2021 года.

Также ранее в МВД напомнили, что документы и личные фотографии для получения или замены паспорта должны быть поданы гражданином не позднее 90 дней после достижения 14-летнего, 20-летнего и 45-летнего возраста.