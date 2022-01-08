Россиянам напомнили об изменении сроков оформления паспорта

Срок оформления паспорта гражданина Российской Федерации с 1 июля будет сокращен до пяти дней вне зависимости от места жительства гражданина и причин замены документа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

С 1 июля 2022 года новый паспорт будет оформляться в течение пяти рабочих дней независимо от места жительства, пребывания, фактического проживания или обстоятельств его замены МВД России

В ведомстве уточнили, что такой же срок оформления паспорта будет действовать при введении цифрового формата документа.

Паспортная реформа

О введении паспортной реформы в рамках программы цифровой трансформации МВД стало известно еще в июле 2021 года — соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Сейчас срок оформления паспорта составляет 10 дней, если документы поданы по месту жительства, и 30 дней — во всех остальных случаях Правительство России

В рамках этих изменений правительство также продлило до 90 дней срок действия паспортов, которые подлежат замене при достижении 20 и 45 лет.

Согласно действующим правилам, по достижении 20 или 45 лет все россияне обязаны сразу же поменять документ, так как он автоматически перестает действовать. На время оформления нового паспорта гражданину выдают временное удостоверение личности. Однако с ним он не сможет, например, получить кредит или зарегистрироваться на портале госуслуг.

В правительстве уверены, что нововведение избавит людей от таких неудобств.

Цифровой паспорт

С 2023 года в России начнут внедрять цифровой паспорт. Первыми пилотными регионами, жителям которых будет доступна такая опция, станут Москва, Московская область (Подмосковье) и Татарстан. Все технические испытания электронных компонентов такого паспорта уже проведены.

Паспорт у нас будет представлен в двух видах — собственно смарт-карта, которая должна заменить традиционный для всех бумажный паспорт, на чипе этой смарт-карты будут записаны необходимые сведения Максут Шадаев министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

Второй вариант будет представлен в виде приложения на телефоне, которое позволит в отдельных случаях не показывать смарт-карту, а показывать QR-код, который будет подтверждать право лица на совершение определенных действий, рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Такой формат удостоверения личности будет является аналогом электронной банковской карты с бесконтактным чипом. По словам вице-президента Дмитрия Чернышенко, чип будет содержать некоторые персональные данные, однако информация будет зашифрована, а чип практически невозможно взломать.

По желанию в память смарт-карты можно занести ИНН, СНИЛС или номер водительского удостоверения. А для ограниченного набора услуг россияне также смогут использовать мобильную версию паспорта.

На карту, содержащую несколько степеней защиты от подделок, будут нанесены персональные данные человека, его фотография. К концу следующего года будут завершены все подготовительные мероприятия Дмитрий Чернышенко вице-премьер России

При этом замена документа на смарт-карту останется выбором каждого россиянина. Однако при получении цифрового паспорта бумажный вариант документа будет аннулирован.

Ранее выданный паспорт на бумажном носителе при выдаче паспорта гражданина РФ, содержащего электронный носитель информации, будет аннулироваться МВД России

Это связано с тем, что гражданин не может иметь одновременно два действительных паспорта. При этом уточняется, что выдача электронного и заграничного паспортов не взаимосвязана, поэтому документы по-прежнему будут иметь разную юридическую силу.

Причины для аннулирования паспорта

Признать паспорт гражданина России недействительным можно также в случае, если визуально невозможно разобрать даже часть сведений о владельце документа. Об этом рассказал начальник управления по вопросам миграции столичного ГУ МВД России Дмитрий Сергиенко.

По его словам, документ становится непригодным при нарушении элементов защиты бланка, а также при наличии повреждений, которые нарушают целостность бланка. Последнее обстоятельство для недействительности удостоверения личности включает в себя внесение незаконных отметок.

Кроме того, документ могут признать недействительным в случае износа. «Когда невозможно однозначно визуально определить содержание всех или отдельных указанных в паспорте сведений», — уточнил он.