Путин указал на попытки Запада сорвать урегулирование ситуации на Украине

Путин заявил, что Киев и Запад пытаются сорвать урегулирование ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин в разговоре с индийским премьер-министром Нарендрой Моди указал на то, что Киев и Запад пытаются сорвать урегулирование ситуации на Украине. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Путин информировал о ключевых аспектах проводимой Россией специальной военной операции, подчеркнув опасный и провокационный характер линии киевского режима и его западных покровителей на эскалацию кризиса и срыв усилий по его политико-дипломатическому урегулированию», — сказано в сообщении.

Также глава российского государства обратил внимание на допущенные рядом стран системные ошибки, которые привели к нарушению всей архитектуры свободной торговли продовольственными товарами, а также спровоцировали рост их стоимости. Нелегитимные антироссийские санкции усугубили обстановку. Те же факторы негативно сказались и на мировом энергетическом рынке. В то же время Путин заявил, что Россия является надежным производителем и поставщиком зерновых, удобрений и энергоносителей, в том числе и партнерам из Индии.

«Владимир Путин и Нарендра Моди договорились о продолжении личных контактов, а также взаимодействия на других уровнях», — заключили в Кремле.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ни разу не слышала призывов к миру на Украине во время встреч НАТО и стран «Большой семерки» (G7). Он подчеркнул, что наоборот, страны, входящие в эти объединения, проявляют достаточно милитаристские намерения, провоцирующие дальнейшую напряженность на континенте.