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На Западе оценили указ Путина о национализации «Сахалина-2»

Financial Times: Путин указом о национализации «Сахалина-2» проучил Запад и Британию
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Российский президент Владимир Путин решением о специальных экономических мерах в отношении месторождений «Сахалина-2» проучил энергетических гигантов на Западе и в Британии, «щелкнув их по носу», пишет издание Financial Times (FT).

В статье говорится, что национализацию «Сахалина-2» можно считать предупреждением для производителей топлива из недружественных для России стран. Они быстро и легко надеются продать свои активы. «Москва не хочет, чтобы Shell оставалась призрачным акционером, не генерирующим прибыль», — уточнили журналисты. По их словам, меры, принятые в Кремле, в меньшей степени направлены против японских инвесторов Mitsui и Mitsubishi, которым вместе принадлежит 22,5 процента акций.

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По словам автора, британская компания Shell знает о возникающих в связи с этим рисках. Если раньше руководство надеялось хотя бы продать свою долю китайским партнерам, таким как Cnooc или CNPC, то теперь задача усложнилась, оценили ситуацию журналисты. Газета пишет, что British Petroleum и французской Total Energies, у которых есть инвестиции в проектах разработки российских газовых месторождений, также есть о чем поразмыслить.

В пятницу, 1 июля, Путин своим указом передал государству имущество компании-оператора «Сахалина-2» Sakhalin Energy. Акционерами Sakhalin Energy являются «Газпром» (50 процентов плюс одна акция), Shell (27,5 процента минус одна акция), а также Mitsui & Co. (12,5 процента) и Mitsubishi (10 процентов).

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Марина Совина
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