Экономист назвал равновесный курс доллара в России

Экономист Мустаев назвал равновесным курс в 40-45 рублей за доллар

С учетом текущих цен на нефть равновесным для бюджета страны является курс в 40-45 рублей за доллар, считает экономист, портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев. При этом, по его словам, маловероятно, что Банк России допустит такое падение. Об этом специалист заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Центробанк разрешил россиянам выводить из страны миллион долларов в течение календарного месяца, говорится в сообщении на сайте регулятора. Несмотря на очередное ослабление ограничений, позитивной динамики по стабилизации курса так и не произошло.

Равновесный курс

«Отсутствие укрепления доллара связано с тем, что сейчас основным ограничителем является комплаенс российских и западных банков, а не сумма перевода, — сказал Мустаев. — Выполнить все требования валютного контроля при переводе чувствительной, то есть более 10 тысяч долларов, суммы в иностранный банк достаточно сложно, причем с обеих сторон. Для восстановления курса нужен импорт или резкое снижение экспорта. Когда это произойдет — пока сказать сложно».



Экономист считает, что при текущих ценах на нефть равновесный для бюджета России курс лежит между 40 и 45 рублями за американскую валюту, однако он счел маловероятным то, что ЦБ допустит доллар на эти рубежи. Мустаев считает, что доллар зафиксируется в районе отметки в 50 рублей.



Кроме восстановления импорта, для укрепления курса доллара возможны и валютные интервенции со стороны Минфина, о которых говорил министр финансов России Антон Силуанов. Но Мустаев заметил, что такой подход может привести к еще большим трудностям.

«Валютные интервенции помогут остановить "переукрепление" рубля, но могут привести к более высокой инфляции», — предупредил он.

Напомним, прежний лимит переводов равнялся 150 тысячам долларов и пришел на смену ограничению в 10 тысяч долларов, установленному в начале марта. При этом изначально россияне не могли зачислять средства на собственные зарубежные счета.