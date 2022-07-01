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Скандальный продюсер «Ласкового мая» купил квартиру в курортной стране

Продюсер «Ласкового мая» Разин купил квартиру в Турции

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Скандальный продюсер поп-группы «Ласковый май» Андрей Разин приобрел новую недвижимость. Музыкальный деятель купил квартиру в Турции и переехал в курортную страну, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на коллегу Разина, продюсера Андрея Тимофеева.

Тимофеев узнал о месте жительства Разина через общего знакомого, когда попытался выяснить, почему продюсер не пришел на похороны экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. Сам Разин незадолго до этого утверждал, что поселился в США. Однако друзья Андрея заявили, что на данный момент он проживает в турецком городе Анталья, где недавно купил новое жилье.

Ранее стало известно о многомиллионном наследстве Шатунова, в которое входит квартира в Сочи, полученная певцом в подарок от Разина в 2016 году. Площадь недвижимости составляет 60 квадратных метров, а интерьер отличается позолоченной итальянской мебелью.

48-летний Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня в машине скорой помощи. Согласно предварительным данным, причиной смерти артиста стал обширный инфаркт. Разин написал о кончине бывшего коллеги в социальных сетях, однако на церемонии прощания не появился. В прошлом между продюсером и экс-солистом «Ласкового мая» неоднократно возникали громкие конфликты, касающиеся авторских прав на хиты группы.

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