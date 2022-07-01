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Великобритания выдала лицензию на завершение операций с Росбанком

Минфин Британии выдал лицензию на завершение операций с Росбанком с 30 июня по 30 июля

Фото: РИА Новости

Минфин Великобритании предоставил генеральную лицензию сроком до 30 июля, позволяющую проводить операции с Росбанком. Об этом говорится сообщении Управления по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства (OFSI), сообщает ТАСС.

Лицензия на завершение операций с российской кредитной организацией вступила в силу с 30 июня и истечет 30 июля 2022 года. В OFSI уточнили, что разрешение было выдано после того, как в среду, 29 июня, в британские санкционные списки был включен российский бизнесмен Владимир Потанин.

В конце апреля стало известно, что компания Потанина «Интеррос» приобретает 35 процентов акций в TCS group, принадлежавшей Олегу Тинькову. Тогда Потанин подчеркивал, что компания заинтересована в лидирующей позиции группы «Тинькофф» на банковском рынке. До того сообщалось, что «Интерросу» перейдет также Росбанк, принадлежавший Societe Generale. В мае было объявлено о завершении сделки.

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Марина Совина
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