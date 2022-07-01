Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Собчак осудила иностранный онлайн-магазин за оскорбившее россиян обращение

Собчак сочла неэтичным обидевшее россиян обращение онлайн-магазина Asos в App Store

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак высказалась об обидевшем россиян обращении британского онлайн-магазина Asos, который ранее объявил, что будет показывать покупателям только доступные в их стране товары. Мнением об этом она поделилась в своем Telegram-канале.

«Оскорблять своих клиентов, которые приносили тебе огромную прибыль, — это, как минимум, неэтично, недальновидно с позиции бизнеса», — написала журналистка, вместе с тем отметив, что «право на позицию имеет каждый бренд». Собчак также предположила, что обращение иностранного магазина могло быть не совсем корректно переведено с английского на русский язык, в связи с чем приобрело обидный оттенок.

Ранее стало известно, что возмутившее российских пользователей сети сообщение от Asos появилось в магазине приложений App Store. Ретейлер объявил, что после очередного обновления приложение начало показывать клиентам только те товары, которые доступны в их стране. «Обидно видеть то, что не можешь купить, правда?» — говорилось в обращении. Многие пользователи сочли эту фразу оскорбительной и раскритиковали представителей компании за непрофессионализм.

В марте сообщалось, что Asos приостановил отправку товаров в Россию. При попытке заказать товар покупатели из РФ получали уведомление о том, что на данный момент доставка в страну невозможна.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
В России заявили об оказавшейся под вопросом смертной казни британцев в ДНР
Россиянам раскрыли простой способ увеличить доход
Модель раскрыла жестокую правду о своей профессии
В России заявили о коллапсе отношений с Японией
Собчак осудила иностранный онлайн-магазин за оскорбившее россиян обращение
На Украине начнут собирать «армию дронов» для ВСУ
В России объяснили важность захваченного в ходе спецоперации оружия
Во Франции показали фильм о переговорах Путина и Макрона
Кремль прокомментировал возможность закрытия посольства в Болгарии
Кардиолог назвал допустимый объем шампанского в жару
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.