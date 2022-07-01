Собчак осудила иностранный онлайн-магазин за оскорбившее россиян обращение

Собчак сочла неэтичным обидевшее россиян обращение онлайн-магазина Asos в App Store

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак высказалась об обидевшем россиян обращении британского онлайн-магазина Asos, который ранее объявил, что будет показывать покупателям только доступные в их стране товары. Мнением об этом она поделилась в своем Telegram-канале.

«Оскорблять своих клиентов, которые приносили тебе огромную прибыль, — это, как минимум, неэтично, недальновидно с позиции бизнеса», — написала журналистка, вместе с тем отметив, что «право на позицию имеет каждый бренд». Собчак также предположила, что обращение иностранного магазина могло быть не совсем корректно переведено с английского на русский язык, в связи с чем приобрело обидный оттенок.

Ранее стало известно, что возмутившее российских пользователей сети сообщение от Asos появилось в магазине приложений App Store. Ретейлер объявил, что после очередного обновления приложение начало показывать клиентам только те товары, которые доступны в их стране. «Обидно видеть то, что не можешь купить, правда?» — говорилось в обращении. Многие пользователи сочли эту фразу оскорбительной и раскритиковали представителей компании за непрофессионализм.

В марте сообщалось, что Asos приостановил отправку товаров в Россию. При попытке заказать товар покупатели из РФ получали уведомление о том, что на данный момент доставка в страну невозможна.