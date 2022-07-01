Военный аналитик оценил три сценария Киссинджера по Украине

Военный аналитик Литовкин усомнился в сценариях экс-госсекретаря Киссинджера по Украине

Украине не удастся оттеснить российские войска к границам, которые существовали до начала спецоперации 24 февраля. Так в беседе с «Лентой.ру» военный обозреватель ТАСС и полковник в отставке Виктор Литовкин оценил озвученный экс-госсекретарем США Генри Киссинджером сценарий развития событий на Украине.

Он усомнился и в другом сценарии, предложенном американским политиком, при котором Россию «попытаются вытеснить» из Крыма. По словам специалиста, Россию уже никто и никогда не сможет вытеснить с полуострова.

Литовкин отметил, что наиболее реалистичный из трех сценариев Киссинджера это тот, при котором за Россией останется «20 процентов» Украины, Донбасс и побережье Черного моря. «Но безопасность Луганской и Донецкой народных республик может быть обеспечена только при том условии, если будет занята Харьковская, Запорожская и может быть даже Сумская область. Иначе продолжатся обстрелы территорий ЛНР и ДНР», — заявил он. При этом аналитик отметил, что даже в таком случае обстреливаться будут уже территории этих областей, поэтому наиболее желаемый вариант — занять всю территорию Украины.

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в беседе с The Spectator назвал три возможных исхода конфликта на Украине. По его словам, первый сценарий предусматривает, что российские войска останутся на занятых позициях: Россия «получит 20 процентов» Украины и большую часть Донбасса, основные промышленные и сельскохозяйственные районы и полосу земли вдоль Черного моря». Второй сценарий предполагает, что Россию «попытаются вытеснить» из Крыма, а третий — возврат линии противостояния к границам до начала спецоперации и проигрыш Москвы.